Karabük\'te Orman Yangını Kontrol Altında

Karabük'te yaklaşık 20 saat önce başlayan orman yangını ekiplerin hem havadan hem karadan yürüttüğü çalışmalarla kısmi olarak kontrol altına alındı.

Arıcak köyü mevkiinde başlayıp Yeşilköy mevkiine kadar yaklaşan orman yangınına müdahaleler sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, helikopterler, arazözler ve iş makineleriyle yangının enerjisini düşürdü.

Yaklaşık 20 saat önce başlaya yangının çevresi sarılırken hem havadan hem de karadan soğutma çalışmaları sürüyor. - KARABÜK