Karabük'te ormanlık alandaki örtü yangını söndürüldü - Son Dakika
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Karabük'te ormanlık alandaki örtü yangını söndürüldü

Karabük\'te ormanlık alandaki örtü yangını söndürüldü
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Karabük'te Kemal Oyman mevkiindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar görürken, ayakları yanan kaplumbağa itfaiye ekiplerince veterinere götürüldü.

Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü, yangında ayakları yanan kaplumbağa ilk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerince veterinere götürüldü.

Yangın, Kemal Oyman mevkiinde ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 1 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.

Öte yandan, yangın sırasında yaralanan bir kaplumbağa da yangını söndürme çalışmalarına yardım eden bir genç tarafından fark edildi.

Ayaklarında yanıklar oluştuğu belirlenen kaplumbağaya ilk müdahale yapıldı. Kaplumbağa, daha sonra itfaiye ekiplerince veteriner kliniğine götürüldü. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Kaplumbağa, 3. Sayfa, İtfaiye, Karabük, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te ormanlık alandaki örtü yangını söndürüldü - Son Dakika

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