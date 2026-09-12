Karabük\'te ormanlık alandaki örtü yangını söndürüldü

Karabük'te ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü, yangında ayakları yanan kaplumbağa ilk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerince veterinere götürüldü.

Yangın, Kemal Oyman mevkiinde ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 1 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.

Öte yandan, yangın sırasında yaralanan bir kaplumbağa da yangını söndürme çalışmalarına yardım eden bir genç tarafından fark edildi.

Ayaklarında yanıklar oluştuğu belirlenen kaplumbağaya ilk müdahale yapıldı. Kaplumbağa, daha sonra itfaiye ekiplerince veteriner kliniğine götürüldü. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.