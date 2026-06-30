Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

30.06.2026 22:40
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Karabük'te boş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Karabük'te boş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü.

Yangın, Plevne Caddesi'nde bulunan boş arazideki otluk alanda çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Karabük, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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