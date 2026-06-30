Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Karabük'te boş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü.

Yangın, Plevne Caddesi'nde bulunan boş arazideki otluk alanda çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KARABÜK