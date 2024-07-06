Karabük'te Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada, sürücüler ve bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

06.07.2024 23:46
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Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Yenice-Karabük kara yolu Kuzdağ mevkiinde meydana geldi.

Ersin Özyürek (46) idaresindeki 67 AZ 392 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Aytekin Demirci (52) idaresindeki 78 YC 463 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte yolcu olarak bulunan Kardelen Özyürek (19) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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