Karabük'te Otomobil Otobüsle Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Karabük'te Otomobil Otobüsle Çarpıştı: 2 Yaralı

Karabük\'te Otomobil Otobüsle Çarpıştı: 2 Yaralı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek bir otobüsle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ile bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otobüsteki yolcular ise başka bir araçla yolculuklarına devam etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.05.2024 10:08
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Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçip otobüs ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Balıklar Kayası mevkiinde meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan Berkan K. idaresindeki 78 AD 832 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip Şükrü S. istikametindeki 26 KL 156 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ile B.T.(16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüsteki yolcular ise başka bir araç ile yollarına devam ederken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Otomobil Otobüsle Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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