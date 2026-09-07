Karabük'te otomobil su kanalında takla attı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te otomobil su kanalında takla attı, sürücü yaralandı

Karabük\'te otomobil su kanalında takla attı, sürücü yaralandı
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Karabük-Bartın kara yolunda Aşağıdana köyü mevkisinde T.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına girerek takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karabük'ten Bartın yönüne seyir halindeki otomobilin su kanalına girerek takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.E. idaresindeki 54 DE 665 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolunda Aşağıdana köyü mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Otomobil, yolun solundaki orta refüjde bulunan su kanalına girdikten sonra bariyerlere çarparak kanal içerisinde takla attı.

Kazada yaralanan sürücü T.E., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Karabük, Bartın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te otomobil su kanalında takla attı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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