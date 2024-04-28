Karabük\'ün Eflani ilçesinde otomobilin tır ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin tır ile çarpıştığı kazada sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Emin E. idaresindeki 34 JG 8629 plakalı otomobil, 37 BM 312 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Eflani Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı. - KARABÜK
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