Karabük\'te Otomobil Tıra Çarptı: 5 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük- Ankara karayolunun Kemikli mevkisinde meydana geldi. S.S. idaresindeki 55 AGV 927 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan T.Y. yönetimindeki 41 AKN 012 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki U.H, D.S, E.S. (4) ve D.S. (8) yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK