Karabük\'te otomobil tünelde hatalı sollama yaparken cep telefonuyla görüntülendi

Karabük'te otomobil tünelde hatalı sollama yaparken cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük-Yenice kara yolunda Yenice istikametine giden bir otomobil, tünele girişte ve tünel içinde önündeki araçları hatalı solladı. O anlar başka araçtaki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi ve otomobil trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.
Karabük'te bir otomobilin tünel içerisinde hatalı sollama yaptığı anlar, başka araçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Karabük- Yenice kara yolunda Yenice istikametine seyir halinde olan otomobil, trafik kurallarını ihlal ederek hatalı sollama yaptı. Tünele girişte ve tünel içerisinde önündeki araçları hatalı sollayan otomobil, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.
Otomobilin yaptığı hatalı sollama anları, başka bir araçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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