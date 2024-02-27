Karabük'te Otomobil Yaya Geçidindeki Yaşlı Adama Çarptı - Son Dakika
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Karabük'te Otomobil Yaya Geçidindeki Yaşlı Adama Çarptı

Karabük\'te Otomobil Yaya Geçidindeki Yaşlı Adama Çarptı

Karabük'te bir otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşlı adam ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

27.02.2024 13:17  Güncelleme: 13:20
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Karabük'te otomobilin, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Zonguldak Caddesinde meydana geldi. Elif M. idaresindeki 78 DC 003 plakalı otomobil Yenice istikametine seyir halindeyken, yolun karşısın geçmeye çalışan İshak Öztürk'e (83) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobil sürücüsünün görme mesafesinin bulunmasına rağmen yaşlı adama çarptığı görülüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Otomobil Yaya Geçidindeki Yaşlı Adama Çarptı - Son Dakika

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