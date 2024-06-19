Karabük'te Polis İhtarına Uymayan Sürücü Kaza Yaptı

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Karabük'te polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza yaptı. Yakalanan sürücüye 39 bin 504 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 34 BNK 645 plakalı otomobil, Yıldırım Kemal Caddesi'nde kaçarak izini kaybettirdi. Polisten kaçan sürücünün Yıldırım Kemal Caddesi ile Mehmet Akif Caddesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kaldırıma çıkıp elektrik trafosuna çarptı. Olay yerine giden polis ekipleri, şahsa alkol muayenesi yapmak istedi. Alkol testini reddeden şahsın sorgusunda sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. 3 Nisan Polis Merkezi Amirliğine götürülen sürücünün yapılan testte 1,19 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkol testi yaptırmamak, sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak ve hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak maddelerinden 39 bin 504 TL para cezası kesildi. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan işlem yapıldı. - KARABÜK