Karabük'te Ruhsatsız Tabanca ve Fişeklerle Yakalanan 3 Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Karabük'te Ruhsatsız Tabanca ve Fişeklerle Yakalanan 3 Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Karabük'te yapılan bir faaliyet sırasında durdurulan 3 kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

09.07.2024 18:53
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Karabük'te ruhsatsız tabanca ve fişeklerle yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Merkez'de icra edilen faaliyette 3 şahıs şüphe üzerine durduruldu. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Jandarma, Karabük, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Ruhsatsız Tabanca ve Fişeklerle Yakalanan 3 Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Ruhsatsız Tabanca ve Fişeklerle Yakalanan 3 Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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