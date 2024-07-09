Karabük'te Ruhsatsız Tabanca ve Fişeklerle Yakalanan 3 Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Karabük'te ruhsatsız tabanca ve fişeklerle yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Merkez'de icra edilen faaliyette 3 şahıs şüphe üzerine durduruldu. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK
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