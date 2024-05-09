Karabük\'te Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

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Karabük'te düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda silah ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Yenice İlçe Emniyet Amirliği tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. İl merkezi ve Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonlarında 6 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 517 tabanca mermisi, 142 av tüfeği fişeği, 55 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda aranması olan 1 şahıs yakalandı.

Silah ticareti yaptıkları tespit edilen M.K ve I.A, tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna konulurken, M.S, Y.E, M.E., hakkında kanuna aykırı olarak ateşli silah satın alma, B.S hakkında kanuna aykırı olarak ateşli silah satın alma, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından işlem yapıldı. - KARABÜK