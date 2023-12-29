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Karabük'te Tefecilik ve Yağma Suçundan 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te Tefecilik ve Yağma Suçundan 4 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te düzenlenen operasyonda tefecilik ve yağma suçundan gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu hap, esrar, senet, kaşe, borç ajandası, banka kartı, ruhsatsız av tüfeği, altın ve döviz ele geçirildi.

Karabük\'te Tefecilik ve Yağma Suçundan 4 Şüpheli Tutuklandı
29.12.2023 - 17:22,
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Karabük'te düzenlenen tefecilik ve yağma suçundan gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 gün önce yapılan operasyonda "tefecilik ve yağma" suçundan aralarında Cumayanı köyü muhtarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait toplam 7 adreste yapılan aramada 112 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 5 adet 53 bin 250 TL tutarında senet, 1 adet kaşe, 2 adet borçların yazılı olduğu ajanda, 2 adet şüpheli şahsa ait olmayan banka kartı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 43 adet fişek ile piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Eskipazar Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Bülent A., Hüseyin B., Ömer İ. ve Murat G. tutuklanırken, S.K adli kontrol şartı ile diğer 5 kişi ise savcılıkca ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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