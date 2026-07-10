Karabük'te Tehlikeli Sürücü Kamerada - Son Dakika
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Karabük'te Tehlikeli Sürücü Kamerada

Karabük\'te Tehlikeli Sürücü Kamerada
10.07.2026 12:17
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Karabük-Yenice yolunda hatalı sollama ve taciz yapan sürücü, araç kamerasında görüntülendi.

Karabük-Yenice kara yolunda hatalı sollama yapan, abartı egzoz kullanan ve ara sıra selektör yaparak önündeki aracı taciz eden otomobil, araç kamerasınca görüntülendi.

Karabük'ten Yenice istikametine seyir halinde olan 41 RT 600 plakalı otomobilin sürücüsü, kara yolunda yaptığı hatalı sollamalarla trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Görüntülerde sürücünün zaman zaman önünde seyreden araca selektör yaparak tacizde bulunduğu, abartı egzoz kullandığı ve karşı yönden araç gelme ihtimaline rağmen hatalı sollamalar yaptığı görüldü.

Hem kendi can güvenliğini hem de diğer sürücülerin hayatını riske atan sürücünün tehlikeli hareketleri araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine jandarma ekipleri sürücünün tespiti için çalışma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Karabük, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Tehlikeli Sürücü Kamerada - Son Dakika

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