Karabük'te Ters Yönde Giden Sürücüye 9 Bin 574 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karabük'te Ters Yönde Giden Sürücüye 9 Bin 574 TL Cezai İşlem Uygulandı

Karabük\'te Ters Yönde Giden Sürücüye 9 Bin 574 TL Cezai İşlem Uygulandı

Karabük-Ankara karayolu Kemal Oyman mevkiinde ters şeritten ilerleyen bir otomobil, cep telefonuyla kaydedildi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucunda otomobilin plakası tespit edildi ve sürücüye toplam 9 bin 574 TL trafik cezası kesildi.

24.04.2024 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te ters yönde giden sürücüye 9 bin 574 TL ceza kesildi.

Karabük- Ankara karayolu Kemal Oyman mevkiinden Eskipazar ilçesi istikametine ter şeritten giden otomobil, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ters şeritten ilerleyen otomobil sürücüsü, kavşaktan diğer şeride geçti.

Ter şeritten giden otomobil ile ilgili Karabük İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda otomobilin plakası tespit edilirken, otomobil plakasına "Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi", "Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkılması" maddelerinden olmak üzere toplam 9 bin 574 TL trafik cezası kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, trafik, Ankara, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Ters Yönde Giden Sürücüye 9 Bin 574 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:59 Meteoroloji’den 44 ile toz taşınımı uyarısı Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı
21:14 CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier’den övgü gecikmedi CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi
20:42 ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna’yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı
20:40 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’la görüşen Özel’e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
23:25 Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçında Fatih Karagümrük’ü 3-2 Mağlup Etti Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 Mağlup Etti
22:39 ABD’deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı ABD'deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı
19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
18:15 MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt
18:04 Sıfır kilometre diye aldığı otomobil hasarlı çıktı: Direklerine kadar aracımı boyamışlar Sıfır kilometre diye aldığı otomobil hasarlı çıktı: Direklerine kadar aracımı boyamışlar
17:18 Google, İsrail protestoları nedeniyle 20 çalışanını daha işten çıkardı Google, İsrail protestoları nedeniyle 20 çalışanını daha işten çıkardı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 23:30:59. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te Ters Yönde Giden Sürücüye 9 Bin 574 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement