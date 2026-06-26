Karabük Belediyesi'nden minibüslere hizmet standardı denetimi - Son Dakika
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Karabük Belediyesi'nden minibüslere hizmet standardı denetimi

Karabük Belediyesi\'nden minibüslere hizmet standardı denetimi
26.06.2026 15:11  Güncelleme: 15:13
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Karabük Belediyesi, şehir içi toplu taşımada hizmet kalitesini artırmak için minibüslerde denetim ve bilgilendirme çalışması başlattı. Zabıta ekipleri, sürücülere hijyen, kişisel bakım ve güler yüzlü hizmet konusunda uyarılarda bulundu.

Karabük Belediyesi, şehir içi toplu taşımada hizmet kalitesini artırmak amacıyla minibüslerde denetim ve bilgilendirme çalışması başlattı.

Zabıta ekipleri, minibüs sürücülerine temizlik, kişisel bakım ve vatandaşlarla iletişim konusunda uyarılarda bulundu.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde denetim gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında sürücülere araç içi hijyen, kişisel bakım, kılık kıyafet ve yolculara karşı güler yüzlü hizmet konusunda bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerde, vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik kurallar hatırlatılırken, sürücülerden araçların temizliği ve nezaket kurallarına özen göstermeleri istendi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çalışmanın ceza uygulamaktan çok hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçladığını belirterek, "Her bir hemşehrimizin temiz, huzurlu ve güler yüzlü bir ortamda seyahat etmesini önemsiyoruz. Zabıta ekiplerimiz sahada cezai işlem uygulamak için değil, esnafımızla el ele vererek şehrimize yakışan ortak bir nezaket kültürünü pekiştirmek için bulunuyor. Araç içi temizlikten kişisel bakıma, tatlı dilden güler yüze kadar her konuda esnafımızdan hassasiyet rica ettik. Şehrimizin vizyonuna katkı sunan ve kurallara riayet eden ulaşım esnaflarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Karabük Belediyesi, vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarını kent genelinde periyodik olarak sürdüreceğini bildirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük Belediyesi'nden minibüslere hizmet standardı denetimi - Son Dakika

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