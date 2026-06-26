Karabük Belediyesi\'nden minibüslere hizmet standardı denetimi

Karabük Belediyesi, şehir içi toplu taşımada hizmet kalitesini artırmak amacıyla minibüslerde denetim ve bilgilendirme çalışması başlattı.

Zabıta ekipleri, minibüs sürücülerine temizlik, kişisel bakım ve vatandaşlarla iletişim konusunda uyarılarda bulundu.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde denetim gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında sürücülere araç içi hijyen, kişisel bakım, kılık kıyafet ve yolculara karşı güler yüzlü hizmet konusunda bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerde, vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik kurallar hatırlatılırken, sürücülerden araçların temizliği ve nezaket kurallarına özen göstermeleri istendi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çalışmanın ceza uygulamaktan çok hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçladığını belirterek, "Her bir hemşehrimizin temiz, huzurlu ve güler yüzlü bir ortamda seyahat etmesini önemsiyoruz. Zabıta ekiplerimiz sahada cezai işlem uygulamak için değil, esnafımızla el ele vererek şehrimize yakışan ortak bir nezaket kültürünü pekiştirmek için bulunuyor. Araç içi temizlikten kişisel bakıma, tatlı dilden güler yüze kadar her konuda esnafımızdan hassasiyet rica ettik. Şehrimizin vizyonuna katkı sunan ve kurallara riayet eden ulaşım esnaflarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Karabük Belediyesi, vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarını kent genelinde periyodik olarak sürdüreceğini bildirdi. - KARABÜK