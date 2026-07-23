Karabük'te trafik ışıklarında beklediği sırada motor bölümünden dumanlar yükselen otomobilde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Olay, Bulak Kavşağı'nda meydana geldi. Trafik ışıklarında bekleyen 78 BA 996 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü itfaiye ekiplerine bildirdi.
O sırada diğer sürücülerin yangın tüpleriyle hızlı müdahalesi yangının büyümesini engelledi.
Olay yerine gelen ekiplerin soğutma çalışmasının ardından araç çekici yardımıyla kaldırıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3. Sayfa › Trafik ışıklarında bekleyen otomobilden dumanlar yükseldi - Son Dakika
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