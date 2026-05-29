Karabük'te Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

Karabük\'te Trafik Kazası: 6 Yaralı
29.05.2026 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük-Eflani karayolunda otomobil ile otobüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Olay yerinde inceleme sürüyor.

Karabük- Eflani karayolunda otomobil ile servis otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Eflani karayolu Karaevli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eflani'den Karabük istikametine seyir halinde olan Ziya P. (50) idaresindeki 34 BV 4969 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sunay T. (41) yönetimindeki 78 SN 146 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ziya P. ile araçta bulunan aynı aileden Sümeyye P. (50), Arda Enes P. (23), Saadet P. (44) ve servis otobüsünde bulunan yolculardan Sinan E. (44) ile Selahattin Ş. (42) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Safranbolu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İnceleme, Jandarma, Karabük, Eflani, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgası: 7 yaralı, 11 gözaltı Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgası: 7 yaralı, 11 gözaltı
Zeytinin tanesini 50 TL’ye sattı Zeytinin tanesini 50 TL'ye sattı
İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil İran basını: ABD ile anlaşmaya varıldığı iddiası doğru değil
Osimhen’den vatandaşına büyük jest Osimhen'den vatandaşına büyük jest
Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu Acun Ilıcalı oyuncularına verdiği sözü tuttu

19:02
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
18:10
CHP eski grup başkanvekili Altay’dan Kılıçdaroğlu ve Özel’e çağrı
CHP eski grup başkanvekili Altay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'e çağrı
18:01
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
17:15
Marmaris’te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 19:42:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Karabük'te Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.