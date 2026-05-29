Karabük\'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

Karabük- Eflani karayolunda otomobil ile servis otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Eflani karayolu Karaevli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eflani'den Karabük istikametine seyir halinde olan Ziya P. (50) idaresindeki 34 BV 4969 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sunay T. (41) yönetimindeki 78 SN 146 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ziya P. ile araçta bulunan aynı aileden Sümeyye P. (50), Arda Enes P. (23), Saadet P. (44) ve servis otobüsünde bulunan yolculardan Sinan E. (44) ile Selahattin Ş. (42) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Safranbolu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KARABÜK