Karabük'te Trafik Magandası - Son Dakika
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Karabük'te Trafik Magandası

Karabük\'te Trafik Magandası

Bir sürücü, arkasındaki araca geçiş izni vermek için sürekli şerit değiştirerek tehlike yarattı.

18.11.2024 12:45
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Karabük- Bartın kara yolunda sürekli şerit değiştirerek arkasındaki aracın geçişine izin vermeyen otomobil cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Karabük'ten Bartın istikametine seyir halinde olan 74 BT 553 plakalı otomobilin sürücüsü arkasındaki araca yer vermemek için sürekli şerit değiştirdi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

O anları kaydeden sürücü "Böyle magandalar yüzünden trafiğe çıkamıyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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