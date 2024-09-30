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Karabük'te Üç Trafik Kazası

Karabük\'te Üç Trafik Kazası

Karabük'te meydana gelen üç trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

30.09.2024 22:05
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Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Eskipazar- Gerede karayolunda meydana gelen ilk kazada, N.O. idaresindeki 27 P 7324 plakalı tır, Eskipazar ilçesi istikametine seyir halindeyken Söğütlüçeşme mevkiinde refüjdeki su kanalına düştü. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Safranbolu- Bartın karayolu Soğuksu mevkiinde meydana gelen kazada ise, H.Ö. idaresindeki 34 CLJ 669 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eskipazar-Karabük karayolu Cumayanı köyü mevkiinde meydana gelen üçüncü kazada, D.M. idaresindeki 31 PU 746 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan başka bir araca arkadan çarptı. Kazada sürücü D.M. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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