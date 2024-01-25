Karabük\'te Uyuşturucu Hap ve Esrar İle Yakalanan Sürücü Tutuklandı

Karabük'te uygulama noktasında durdurulan araçta uyuşturucu hap ve esrar ile yakalanan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde saha çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Yolu Bölge Trafik Önü Uygulama noktasında yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen A.R.A. isimli şahıs idaresindeki araç durduruldu.

Araç ve sürücünün üzerinde yapılan aramada 398 adet extacy hap, daralı ağırlığı 310.69 gram esrar, daralı ağırlığı 1.11 gram tütün-esrar karışımı sigara maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK