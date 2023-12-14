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Karabük'te uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Karabük'te yapılan operasyonda uyuşturucu madde bulunduran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek için çalışmalarını sıklaştırmıştı. Operasyon sonucunda E.K. isimli şahıs 100.60 gram bonzai türü uyuşturucu maddeyle yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük\'te uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı
14.12.2023 - 15:44,  Güncelleme: 16:05
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Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetlerini sıklaştırdı.

Yürütülen saha faaliyetleri ve istihbarı faaliyetler sonucu kentte faaliyeti tespit edilen E.K. isimli şahıs 100.60 gram bonzai türü uyuşturucu madde ile yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Karabük, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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