Karabük\'te uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetlerini sıklaştırdı.

Yürütülen saha faaliyetleri ve istihbarı faaliyetler sonucu kentte faaliyeti tespit edilen E.K. isimli şahıs 100.60 gram bonzai türü uyuşturucu madde ile yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK