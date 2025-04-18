Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde kent merkezinde 2 ayrı operasyon düzenlendi. İlk operasyonda şüpheli S.K'nın üst aramasında 99.10 gram metamfetamin ele geçirildi. Diğer operasyonda ise durumundan şüphelenilen A.B'nin üzerinde yapılan aramada, 8.77 gram metamfetamin, pompalı tüfek ve 7 kartuş fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheli A.B. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem yapıldı. - KARABÜK