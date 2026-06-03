Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında sentetik ecza, skunk ve metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde icra edilen 4 ayrı faaliyette, 7 şahsın üzerinde, iş yerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 331 adet sentetik hap, 7 gram skunk esrar, 8 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 adet cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK