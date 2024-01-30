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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, otobüs terminalinde yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Üst aramalarında uyuşturucu madde ve tütün ele geçirilen zanlılar, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem görecek.

Karabük\'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
30.01.2024 - 16:33,
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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Otobüs terminalinde yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi

KARABÜK - Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda iki gözaltına alınırken, zanlılar adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi çerçevesinde operasyon düzenledi. Karabük şehirler arası otobüs terminalinde durumundan şüphelenilen R.K. ve C.B.'nin yapılan üst aramalarında; 17.88 gram metamfetamin, 0.38 gram kannabinoid, 200 ml sentetik kannabinoid, 100 gram tütün ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapılan iki zanlı, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Karabük, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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