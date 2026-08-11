Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu
Karabük'te jandarma, 3 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirirken, 3 şahsı gözaltına aldı.
Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde icra edilen 3 ayrı faaliyette, 3 şahsın üzerinde, eşyalarında, aracında ve ikametinde adli arama yapıldı.
Yapılan aramalarda; 76 adet sentetik ecza hap, 243,42 gram sentetik kannabinoid ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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