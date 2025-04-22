Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Karabük jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda üzerlerinde 51 adet uyuşturucu hap ve 11,68 gram bonzai ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Merkez'de düzenlenen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şüpheli şahsı durdurarak üzerlerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 49 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Eskipazar ilçesinde icra edilen başka bir operasyonda ise bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan adli aramada, 2 adet ecstasy uyuşturucu/uyarıcı hap ve 11,68 gram kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - KARABÜK