Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

3.Sayfa

Karabük ve Safranbolu ilçesinde yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezi ve Safranbolu ilçesinde yapılan iki farklı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şahsın üzerinde, eşyalarında, aracında ve ikametlerinde yapılan aramada, 3 adet çeşitli ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş kağıt, 6,9 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi, birer adet sentetik ecza hap, kuru sıkı tabanca, şarjör, 8 adet fişek, 1 adet bıçak, 2,5 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, 4 adet cep telefonuna ise incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 6 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, üzerinde kuru sıkı tabanca bulunduran şüpheli şahsa ayrıca 11 bin 977 TL para cezası uygulandı. - KARABÜK