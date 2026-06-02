Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Karabük'te düzenlenen operasyonlarda sentetik ecza ve ecstasy hap ele geçirilirken, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde düzenlenen 5 ayrı operasyonda, 7 şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda; 232 adet sentetik ecza, 9 adet ecstasy, 8 adet amfetamin emdirilmiş peçete ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 adet cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
