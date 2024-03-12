Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Karabük'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 8 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 9.60 gram metamfetamin, 6.15 gram bonzai ve 2.30 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu suçlarından adli işlem yapıldı.

12.03.2024 14:10
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Karabük'te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 8 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde saha çalışmaları sürüyor.

9 Mart 2024 tarihinde Karabük- Eskipazar Cildikısık Tüneli mevkiinde M.S, E.Ö, E.B isimli şahıslara yönelik yapılan operasyon neticesinde şahısların yapılan üst aramasında daralı ağırlığı 9.60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

10 Mart 2024 tarihinde Ankara Yolu Bölge Trafik Önü Uygulama Noktasında yapılan kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçtaki S.U ve D.A isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2,30 gram metamfetamin maddesi, daralı ağırlığı 6,15 gram bonzai ve 1 adet cam aparat ele geçirildi.

Şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak (TCK-191) suçundan adli işlem yapıldı.

11 Mart 2024 tarihinde O.Ü ve G.İ isimli şahıslara yönelik yapılan operasyon neticesinde şahısların üzerlerinde daralı ağırlığı 94.91 gram bonzai maddesi ele geçirildi. O.Ü isimli şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Mmal ve Ticareti (TCK-188) ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak (TCK-191) suçlarından, G.İ isimli şahıs hakkında da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak (TCK-191) suçundan adli işlem yapıldı.

Aynı tarihte il merkezinde düzenlenen ikinci operasyonda Ş.Ü. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şahsın aracında yapılan aramada daralı ağırlığı 57.21 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet cam aparat ele geçirildi.

Düzenlenen iki operasyonda gözaltına alınan O.Ü. ve Ş.Ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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