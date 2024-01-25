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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Aramada Hap ve Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Aramada Hap ve Esrar Ele Geçirildi

Karabük'te yapılan bir uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: Aramada Hap ve Esrar Ele Geçirildi
25.01.2024 - 13:29,
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Karabük'te uygulama noktasında durdurulan aracında yapılan aramada uyuşturucu hap ve esrar ele geçirilen sürücü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde saha çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Yolu Bölge Trafik Önü Uygulama noktasında yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen A.R.A. isimli şahıs idaresindeki araç durduruldu.

Araç ve sürücünün üzerinde yapılan aramada 398 adet extacy hap, daralı ağırlığı 310.69 gram esrar, daralı ağırlığı 1.11 gram tütün-esrar karışımı sigara maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Karabük, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: Aramada Hap ve Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika


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