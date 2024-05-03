Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

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Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezinde düzenledikleri operasyonda, 1 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 56 adet 300 mg sentetik ecza hap, 20 gram sentetik Bonzai ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alınırken, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KARABÜK