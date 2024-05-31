Karabük\'te uyuşturucu operasyonunda çok sayıda hap ele geçirildi

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Karabük'te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte yapılan operasyonda iki şahıs üzerinde 84 adet Sentetik Ecza hap, 5,1 gram Bonzai ile 1,25 gram uyuşturucu madde emdirildiği değerlendirilen kağıt ele geçirilmiştir. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şahıs ifadelerinin ardından sevk edildiği savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK