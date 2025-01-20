Karabük\'te Uyuşturucu Partisine Baskın

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Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın: 8 gözaltı

KARABÜK - Karabük'te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanıldığı belirlenen eğlence partisine düzenlediği baskında 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve ilçelerde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler kent merkezinde düzenlenen bir partide uyuşturucu madde kullanıldığını belirlemesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şahsın üzerinde ve bulundukları ikamette yapılan aramada sentetik ecza hap ve 13 bin 750 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.