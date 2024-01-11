 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te yakın akrabayı öldürme suçundan hüküm giyen şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te yakın akrabayı öldürme suçundan hüküm giyen şahıs yakalandı

Karabük'te yakın akrabayı öldürme suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Karabük\'te yakın akrabayı öldürme suçundan hüküm giyen şahıs yakalandı
11.01.2024 - 14:42,
Abone Ol

Karabük'te yakın akrabayı öldürme suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmalarında "yakın akrabayı öldürme" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası ile yakalama emri bulunan M.K., yakalandı.

Şahıs, tamamlanan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te yakın akrabayı öldürme suçundan hüküm giyen şahıs yakalandı - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:08:09. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te yakın akrabayı öldürme suçundan hüküm giyen şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement