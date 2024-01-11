Karabük\'te yakın akrabayı öldürme suçundan hüküm giyen şahıs yakalandı

Karabük'te yakın akrabayı öldürme suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmalarında "yakın akrabayı öldürme" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası ile yakalama emri bulunan M.K., yakalandı.
Şahıs, tamamlanan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARABÜK
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