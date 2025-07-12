Karabük\'te Yangın: 4 Ev Zarar Gördü

Karabük'te otluk alanda çıkan yangında 2'si metruk olmak üzere 4 ev zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Gazi Sokak'ta otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki yapılara sıçradı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Sokağın dar ve yokuş olması itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırırken, yangını söndürme çalışmalarına polis ve vatandaşlar da destek verdi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2'si kullanılmayan metruk yapı olmak üzere 4 evde hasar oluştu. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, olay yerine gelerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Çetinkaya, yaptığı açıklamada kentte 3 ayrı noktada yangın çıktığını bildirerek, vatandaşları yangınlara karşı alınan tedbirler konusunda duyarlı olmaya davet etti. - KARABÜK