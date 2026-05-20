Karabük\'te Yangın: İki Ev ve Samanlık Yandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesi Sofular köyünde çıkan yangında 2 ahşap ev ile samanlık kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sofular Köyü Salmanlar Mahallesinde Pakize Kellecioğlu'na ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler önce samanlığa ardından Dursun Küçükyılmaz'a ait eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında evler ile samanlık küle döndü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken soğutma çalışmaları sürüyor. - KARABÜK