Karabük’te yayaya otomobil çarptı: 1 yaralı

Karabük'te yolun karşısına geçmek isteyen Melike E., otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. yönetimindeki 78 ACF 545 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Melike E.'ye çarptı. Kazada hafif yaralanan Melike E., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.