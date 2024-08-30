Karabük'te yıldırım düşen apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Karabük'te yıldırım düşen apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Karabük\'te yıldırım düşen apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmana yıldırım düşmesi sonucu birinci katın mutfak kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ve mahsur kalanları merdiven aracıyla tahliye etti. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

30.08.2024 21:44
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Karabük'te yıldırım düşen apartmandaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahsur kalanlar merdivenle tahliye edilirken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kentte akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış sırasında Cumhuriyet Mahallesi 79 Nolu Cadde'de bulunan 5 katlı bir apartmana yıldırım düştü. Birinci katın mutfak kısmında çıkan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Bina içindeki duman nedeniyle dışarıya çıkamayan üst kattakiler itfaiyenin merdiven aracıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te yıldırım düşen apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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