Karabük'te yıldırım orman yangını çıkardı
KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Güneysaz Köyünde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
İlçeye bağlı Güneysaz Köyündeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, 7 adet arazöz, 2 adet su ikmal ve 2 adet ilk müdahale aracı sevk edildi.
Söndürme çalışmaları sürüyor. Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Şahin olay yerine gelerek durum hakkında bilgi aldı.
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