Karabük\'te Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yaya Otomobil Tarafından Çarptı

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Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Güneş Caddesi'nden Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'ne seyir eden C.K. yönetimindeki 78 SS 765 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.R.B'ya çarptı. Kazada yaya H.R.B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK