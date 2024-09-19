Karabük'te Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Karabük'te Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Karabük'te 6 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

19.09.2024 20:52
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Karabük'te 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu Sanayi Kavşağı mevkisinde, E.B idaresindeki 78 YD 157 plakalı araç, orta şeride geçtiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak B.B. idaresindeki 06 FZ 6073 plakalı araçla çarpıştı. Kazaya karışan B.U. idaresindeki 06 BON 103 plakalı araç, kırmızı ışıkta bekleyen B.S. idaresindeki 34 FH 2926 plakalı araca çarptı. Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen S.D. idaresindeki 34 AİY 533 plakalı araç da yine kırmızı ışıkta bekleyen sol taraftaki Ş.D. yönetimindeki 42 AGK 640 plaka araçla çarpıştı.

6 aracın karıştığı kazada araçlarda bulunan E.S., M.S. ve K.E.S., Ö.A.B. yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

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