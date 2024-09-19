Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

3.Sayfa

Karabük'te altı araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

KARABÜK - Karabük'te altı araçlı zincirleme trafik kazasında, dört kişi yaralandı.

Çevre yolu sanayi kavşağı mevkisinde yaşanan kazada E.B idaresindeki 78 YD 157 plakalı aracıyla orta şeride geçtiği sırada hakimiyetini kaybederek B.B'nin idaresindeki 06 FZ 6073 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle B.U. idaresindeki 06 BON 103 plakalı araç ile kırmızı ışıkta bekleyen B.S. idaresindeki 34 FH 2926 plaka sayılı araca çarptı. Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen diğer sürücü S.D. idaresindeki 34 AİY 533 plakalı araç da yine kırmızı ışıkta bekleyen sol taraftaki Ş.D. idaresindeki 42 AGK 640 plaka araçla çarpıştı.

Altı aracın karıştığı zincirleme yaralamalı ve lmaddi hasarlı trafik kazasında araçlarda bulunan E.S., M.S. ve K.E.S., Ö.A.B. yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılar tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.