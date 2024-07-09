Karabük'ün Eflani ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Demirli Köyünde meydana geldi. Ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - KARABÜK