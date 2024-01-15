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Karabük'ün Yenice ilçesinde ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Karabük'ün Yenice ilçesinde ahşap ev alevlere teslim oldu

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Çakıllar köyünde, İsmail Karabasan'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına jandarma, itfaiye ve arazöz ekipleri müdahale etti ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük\'ün Yenice ilçesinde ahşap ev alevlere teslim oldu
15.01.2024 - 09:11,  Güncelleme: 09:12
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Karabük'ün Yenice ilçesinde alevlere teslim olan tek katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Çakıllar köyü Manavlar Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Karabasan'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'ün Yenice ilçesinde ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika


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