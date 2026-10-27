Karabük Valiliği, okul çevresi ve servis denetimlerinde risklere karşı tedbir aldı

Karabük'te öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimleri devam ediyor.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, okul çevrelerinde, bahçelerinde ve öğrenci servislerinde gerçekleştirilen denetimlerde muhtemel risklere karşı önleyici tedbirler alındığı belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli kontrollerin ekipler tarafından titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, çocukların huzur ve güvenliğinin öncelikli olduğu belirtilerek, okul çevrelerindeki denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.