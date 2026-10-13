Karabük ve Yenice\'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Karabük ve Yenice'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 2 zanlı adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük merkez ve Yenice ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı; 35 gram kubar esrar, 100 gram sentetik kannabinoid bonzai ve 36 gram sıvı amfetamin ele geçirildi, zanlılar adliyeye sevk edildi.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karabük merkez ve Yenice ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 35 gram kubar esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 100 gram sentetik kannabinoid bonzai, 36 gram sıvı amfetamin, 1 adet sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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