Karaburun'da Göçmen Botu Faciası: 4 Ölü

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmen taşıyan lastik bottan denize düşen 4 kişi hayatını kaybetti, 2 göçmenin de kurtarıldığı bildirildi.

Olay gece yarısı saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bottan denize düşenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Sahil Güvenlik Gemisi ve 5 Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Yürütülen arama kurtarma faaliyetleri kapsamında 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı, 2 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlere yönelik başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi. - İZMİR