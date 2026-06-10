Karacabey Adliyesi'nde Erken Kahvaltı - Son Dakika
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Karacabey Adliyesi'nde Erken Kahvaltı

Karacabey Adliyesi\'nde Erken Kahvaltı
10.06.2026 16:19
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Başsavcı Kahveci, erken gelen personele kahvaltı düzenleyerek modern yönetim anlayışını vurguladı.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Hilmi Kahveci, güne erken başlayan adliye personeline sürpriz bir kahvaltı programı düzenledi. Etkinlikte, klasik ceza yöntemleri yerine erken gelmeyi teşvik eden modern yönetim anlayışına vurgu yapıldı.

Karacabey Adliyesi, güne sıra dışı bir motivasyon etkinliğiyle başladı. Cumhuriyet Başsavcısı Hilmi Kahveci, sabah saat 07.30'da adliye binasına gelerek mesai saati öncesinde görevlerinin başında hazır bulunan personeli karşıladı.

Başsavcı Kahveci, erken gelen 20 adliye personeliyle birlikte kahvaltıda bir araya geldi. Samimi bir koordinasyon ortamında gerçekleşen buluşmada, kurum kültürüne dair önemli bir mesaj verildi. Etkinliğin, "geç kalanı cezalandırmak yerine, işine sadakat gösterip erken geleni ödüllendiren" modern ve pozitif bir yönetim anlayışını yerleştirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kahvaltı programında amir ve memur ilişkilerinin ötesinde, birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekildi. Başsavcı ve personelin iç içe, tam bir koordinasyon içinde çalışmasının, adli süreçlerin ve işleyişin hızlanmasında anahtar rol oynayacağı ifade edildi.

Güne yüksek motivasyonla başlayan adliye personeli uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken; kurum içi iletişimi ve iş verimliliğini artırmayı hedefleyen bu adım, adliye çevrelerinde takdirle karşılandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karacabey Adliyesi'nde Erken Kahvaltı - Son Dakika

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